الملخص 9

الأكثر أهمية

آخر المقالات (5)

الأكثر قراءة

الأرشيف المصور اليوم: 2017-02-01

عناوين العدد:

أخر الأخبار:
عام
أسير يطعن جندي إسرائيلي في سجن النقب
منذ ٣٠ دقيقة : أفاد نادي الاسير الفلسطيني أن أسير فلسطيني قام بطعن أحد جنود الاحتلال بالة حادة في سجن النقب مساء اليوم الأربعاء 1-2-2017 في قسم أسرى حركة "حماس".وقال نادي الأسير إن :"إ..
المزيد
​"العليا الإسرائيلية" تلغي الاتفاق الجديد مع مستوطني "عمونا"
منذ ساعة واحدة : ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء 1-2-2017، الاتفاق الجديد مع مستوطني "عمونا"، والتي بموجبه يتم نقلهم ل..
سياسي
​الاحتلال يحكم على أسير مقدسي بالسجن 5 سنوات
منذ ٤ ساعة : أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء 21-1-2017، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات بحق أ..
"الأونروا" تحذر من استمرار تدهور الاوضاع الحياتية في غزة
منذ ٥ ساعة : حذر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الاونروا" بيير كرهينبول، اليوم الأربعاء 1-2-2017، من استمرار تدهور الاوضاع الحياتية والنفســـية ل..
المزيد
محليات
​ استمرار الأجواء الباردة اليوم الأربعاء
منذ ١٣ ساعة : ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأربعاء 1-2-2017..
أهالي شهداء عدوان 2014 يطالبون "الوزير" بالوفاء بوعودها
منذ يوم واحد : طالب أهالي شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف 2014، رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، بالوفاء بوعدها العام الماضي، والقاضي بصرف مخصصاتهم المالية بتاريخ 30..
المزيد
اقتصاد
وزارة الاقتصاد تخضع القمح المصري للفحص المخبري
منذ ٣ ساعة : أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عن تحفظها على كميات القمح المستوردة من مصر والتي دخلت خلال فترة فتح معبررفح الأخيرة .وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى..
المزيد
مصر تسمح بإدخال 24 سيارة لغزة عبر معبر رفح
منذ ٥ ساعة : سمحت السلطات المصرية، أمس الثلاثاء، بإدخال 24 مركبة جديدة عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.وقالت وزارة النقل و..
رياضة
​غانا ضيف معتاد في نصف النهائي تواجه الكاميرون
منذ ٨ ساعة : تخوض غانا الخميس نصف النهائي السادس لها تواليا في كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، وهذه المرة في مواجهة الكاميرون التي خالفت التوقعات،..
المزيد
تشلسي يعود من "أنفيلد" بنقطة تبعده في الصدارة
منذ ٩ ساعة : عاد تشلسي من ملعب مضيفه ليفربول "أنفيلد رود" بنقطة ثمينة جدا بتعادله معه 1-1، ما..
منوعات
"خلوة الزوج مع ذاته".. جريمةٌ حتى ثبوت البراءة
منذ ١٢ ساعة : في خلوة بسيطة مع نفسه، جلس "ممدوح" (29 عامًا) لعدة دقائق في غرفة خلت من أهل بيته، ليراجع علاقاته الشخصية مع الآخرين،..
فنان تركي يُحيي فن الرسم على الزجاج بأثواب السلاطين
منذ يوم واحد : آثر الرسام التركي الكلاسيكي إبراهيم بوز، البقاء بفنه في العصر العثماني، بإعادة إحيائه فن الرسم التقليدي على الزجاج من جهة، وباختيار أثواب السلاطين والألغاز التي تحملها موضوعا لر..
المزيد

ملفات خاصة

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
أجندة الأحداث

اليوم/ ١‏/٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


٩:٠٢ م
١‏/٢‏/٢٠١٧

باحث من "الجامعة الإسلامية" يكتشف فطريات صديقة للبية

باحث من "الجامعة الإسلامية" يكتشف فطريات صديقة للبية

كتشف عضو هيئة التدريس بقسم التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم في الجامعة الإسلامية محمود الهندي فطريات معزولة من قطاع غزة صديقة للبيئة تستخدم لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، حيث يعتمد قطاع غزة ذو الكثافة السكانية العالية، على مساحات زراعية قليلة، ويتميز القطاع بالتربة الرملية؛ الأمر الذي يتطلب من المزارعين كميات كبيرة من المبيدات الكيمائية والتي يعتبر جزء منها سام ومحرم دولياً في مكافحة الآفات الزراعية.

وقال الباحث الهندي : "كان لابد من توفير بدائل عن المبيدات الكيمائية التي باتت تهدد أمن سكان القطاع، فالكثير من هذه المبيدات تتسرب إلى المياه الجوفية، وتلّوث المصدر الوحيد لمياه الشرب في قطاع غزة، مما ينتج عنه الكثير من الأمراض، وانتشار الآفات الزراعية التي تصبح بعد فترة من الزمن مقاومة لهذه المبيدات الكيميائية".

ونوّه الباحث الهندي إلى أن فكرة الدراسة جاءت من خلال التعرف على أخطر الأمراض الزراعية في قطاع غزة، فكان أول ظهور لسوسة النخيل الحمراء في شهر أكتوبر2011م في مدينة رفح، من خلال أشتال النخيل القادمة من مصر للقطاع، وأضاف الباحث الهندي "انتشرت من خلال التزاوج والتكاثر في جميع أنحاء ومحافظات القطاع، فكان لا بد من وجود حلول بيولوجية لمكافحة هذه الحشرة".

وتشكل فريق الدراسة التي بدأت في العام 2014م من عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية، هم: الدكتور عبود القيشاوي– أستاذ النباتات والفطريات، وأشرف الشافعي – مستشار وحدة المكافحة الحيوية، ومحمود الهندي –مشرف برنامج المكافحة الحيوية.

وأشار الباحث الهندي إلى أنه تم اختيار فطري البفاريا والميتارايزم في المكافحة الحيوية، كونهما صديقان للبيئة، وليس لهما أي أضرار على صحة الإنسان، موضحاً أنهما يقاومان الحشرة من خلال العداوة الطبيعية في البيئة، ولفت الباحث الهندي إلى أنه تم اختيار أوساط مخبرية مناسبة لعزل كلا الفطرين، ثم فحصها من خلال أشكال المستعمرات على الأوساط الغذائية، وكشف الجراثيم تحت الميكروسكوب، موضحاً أن الأمر كان حاسماً من خلال تحديد البصمة الوراثية لهذه الفطريات، لتكون بعدها محطاً للدراسة.

وأكّد الباحث الهندي أنه تم التطبيق مخبرياً من خلال جمع عدد من حشرات سوسة النخيل، وتزويجها وتكاثرها في بيئة مخبرية، لافتاً إلى أن دورة حياتها بدأت من البيوض ثم اليرقة فالشرنقة ثم الحشرة البالغة، وذكر الباحث الهندي أنه تم رش الفطريات على الحشرات لكل طور من أطوار نمو الحشرة على حدى، ليتضح بعدها أن طور اليرقات هو الأخطر على النخيل كونه يعمل على تآكله، وشيخوخته.

وبين الباحث الهندي أن نسبة قتل كلا الفطرين للبيوض بلغت (100%)، أما اليرقات والحشرات البالغة فقد وصلت نسبة قتلها (100%) لفطر البفاريا، أما فطر الميتارايزم فبلغت(90%)، وأرجع سبب الاختلاف إلى نوعية الأنزيمات في مقاومة الأعداء.

ولفت الباحث الهندي إلى أنهم استطاعوا ولأول مرة ترك الذكور من الحشرات للتزاوج مع الإناث، ومعرفة إمكانية نقل العدوى للإناث بعد التزاوج، ليتضح أن نسبة العدوى وصلت (90%) لكلا الفطرين، مشيراً إلى أن الفطر يستطيع التغيير من شكله وبالتالي لا تستطيع الحشرة مقاومته.

وأوصى الباحث الهندي بضرورة استخدام عوامل المعالجة البيولوجية كبديل عن المركبات الكيميائية، مبيناً أنه تم استخدم في كل تجربة من هذه التجارب المركبات الكيميائية كمقارنة بين الفطريات والمركبات الكيميائية، وأن نسبة القتل للحشرات من خلال المركبات الكيمائية لم تتجاوز (35%)؛ بسبب مقاومة الحشرة لهذه المركبات.

يشار إلى أن هذه الدراسة كانت ضمن رسالة ماجستير للباحث محمود الهندي، والتي حملت عنوان: "العزل والتشخيص الجزيئي والتقييم المخبري للفطريات الممرضة مثل فطر البفاريا والميتارايزم واستخدامها ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء"، وبإشراف الدكتور عبود القيشاوي –أستاذ النباتات والفطريات بكلية العلوم في الجامعة الإسلامية.بصف

​إسبانيا: بناء (إسرائيل) وحدات استيطانية جديدة مثيل للقلق

ضبط 12500 لتر سولار مهربًا بالرام

​صيدم يؤكد على صرف مستحقات موظفي التربية في قطاع غزة

بورصة فلسطين تطلق نظام "إفصاح" الإلكتروني بنسخته الإنجليزية


٧:٢٤ م
١‏/٢‏/٢٠١٧

2624 إحصائية عمل معبر رفح خلال أربعة أيام

2624 إحصائية عمل معبر رفح خلال أربعة أيام

قالت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني إن :"2624 مسافراً تمكنوا من مغادرة القطاع خلال الأيام الأربعة، من الحالات الإنسانية المسجلة في كشوفات وزارة الداخلية وحملة الجوازات المصرية والتنسيقات المصرية.

ولفتت الهيئة - في إحصائية صادرة عنها - إلى أن صالة الوصول من المعبر استقبلت 3095 مسافراً عالقاً، بينما أرجعت السلطات المصرية 203 مسافرين ومنعتهم من السفر خلال 4 أيام.

يشار إلى أن آلاف المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية من الحالات الإنسانية ما زالوا ينتظرون دورهم في السفر ويأملون في إعادة فتح المعبر في القريب العاجل ليمكنوا من مغادرة القطاع وقضاء حوائجهم المُعطلة.

181 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال يناير

المستشفى الجزائري يُقدم 7979 خدمة خلال يناير

​أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا إيطاليا منذ بداية العام

41 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

المزيد من الأخبار
لحظة دهس الجنود الإسرائيلين في القدس المحتلة
​آلاف التونسيين يحيون الذكرى السادسة لـ"ثورة الياسمين"
تشييع جثمان الشهيد الفتى قصي العمور (17عاما) في بلدة تقوع
الحية يطالب بحل أزمة الكهرباء بغزة
مع أزمة الكهرباء والغاز..عودة "الفرن البدائي" إلى غزة
​لوحات بنكهة الطعام.. فنانة فلسطينية "شيف" ترسم بالتوابل والسكر
وزارة الداخلية في غزة تخرج "دورة ضباط"
صناعة الزجاج في مصر .. حرفة تأبي الانكسار
تشييع جثمان الشهيدة مجد الخضور في الخليل
أبو عبيدة: معركة صراع العقول تُثبت فشل الاحتلال و"ما خفي أعظم"
cartoon

صناعة الزجاج في مصر .. حرفة تأبي الانكسار

المزيد من الألبومات:

sample54

غزة .. تحف خشبة تنطق بتاريخ فلسطين

sample54

"آيا صوفيا حُرّم سلطان".. حمّام السلاطين.. قبلة مشاهير العالم