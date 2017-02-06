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اليوم/ ٦/٢/٢٠١٧
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الكاميرون تهزم مصر وتتوج بطلة لأمم أفريقيا
الكاميرون تهزم مصر وتتوج بطلة لأمم أفريقيا
أحرزت الكاميرون لقبها الخامس في كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بتغلبها في النهائي الأحد 5-2-2017، 2-1 على مصر التي كانت تسعى لتعزيز رصيدها القياسي واحراز لقبها الثامن في البطولة القارية.
وافتتحت مصر التسجيل في الدقيقة 21 بهدف للاعب العائد من الاصابة محمد النني، قبل أن يعادل نيكولاس نكولو النتيجة في الدقيقة 59، ويمنح فنسان ابو بكر في الدقيقة 88، منتخب بلاده لقبه الأول منذ 2002.
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فتاة مقدسية ستة أعوام
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فتاة مقدسية ستة أعوام
قضت ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة القدس المحتلة، الأحد 5-2-2017، بالسجن الفعلي لمدة ستة أعوام، على فتاة مقدسية تبلغ من العمر 16 عامًا، بعد إدانتها بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية طعن.
وأصدرت المحكمة، حكمها بحق القاصر منار الشويكي، التي تعتبر أصغر سجينة مقدسية، بعد أن أمضت 14 شهرا في سجون الاحتلال.
واعتقلت قوات الاحتلال الشويكي في 6 من ديسمبر/كانون الأول 2015، عقب مغادرتها مدرستها "بنات القدس"، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، بحجة العثور على سكين في حقيبتها، وأنها كانت تنوى تنفيذ عملية طعن.
وأنكرت والدة الشويكي، (عرّفت نفسها باسم أم عبد المجيد الشويكي) في تصريح لوكالة "الأناضول" التهم المنسوبة لابنتها.
وقالت: "لم تقم ابنتي بذلك، لقد اعتقلوها فور مغادرتها مدرستها التي تقع أمام باب المغاربة، وهي ترتدي زيها المدرسي، وتحمل حقيبتها".
وأضافت الوالدة: "يتهمونها بأنها كانت تحمل سكينا، ولكن لم يتم إظهار هذه السكين في جلسة المحكمة، ولم تعرض حتى صورة تدل عليها رغم مطالبة محامي ابنتي بذلك".
واستهجنت قرار الحكم الذي وصفته بالجائر، وأشارت إلى أنه "صدر بحق طفلة اعتقلتها سلطات الاحتلال وهي لم تبلغ بعد سن الخامسة عشرة".
وفي وقت سابق، قال محامي نادي الأسير أكرم سمارة، إن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" حكمت على الأسيرة عبير التميمي (29 عامًا)، من محافظة الخليل بالسجن الفعلي لمدة (20) شهرًا، كما فرضت عليها غرامة مالية بقيمة (6000) شيقل.
وأوضح المحامي في بيان صحفي للنادي، أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة التميمي بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن بتاريخ 22 ديسمبر 2015.
ويبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، 68، من إجمالي 7 آلاف معتقل فلسطيني، وفقًا لتقديرات رسمية فلسطينية، بينهم 17 فتاة قُصّر.